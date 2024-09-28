Adanaspor Hazırlıklarını Tamamladı

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Ahlatçı Çorum FK ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre, Adana ekibi, saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Çatalan Tesisleri'nde idman yaptı.

Basına kapalı yapılan çalışma, teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleştirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, maç saatini beklemeye başladı.

Kılıç: "Şu anda daha fazla desteğe ihtiyacımız var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Kemal Kılıç, Adanaspor ne zaman ihtiyaç duyarsa sorumluluk alma ve takımı başarıya ulaştırmanın görevi olduğunu belirtti.

Yeniden göreve geldiği için mutlu olduğunu bildiren Kılıç, "İçinde bulunduğumuz durum, yakışan bir durum değil. En kısa sürede çıkacağız. Ligin başı olması avantajdır. Takımlar arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu hafta kazanırsak 3-4 sıra yukarı çıkma ihtimalimiz var. Bize yakışan sonucu almak için çalışacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, taraftarların zevk duyacakları bir oyun anlayışıyla birkaç hafta içerisinde sahada yer almış olacaklarını belirterek, "Şu anda daha fazla desteğe ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte kötü sonuçları geçip mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.