Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı

Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Trabzonspor'dan kiralanan kaleci Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Arda'ya teşekkür edilerek futbol hayatında başarılar dilendi.

09.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan kiralanan 23 yaşındaki Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Arda'ya teşekkür edilerek futbol hayatında başarılar dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adanaspor, kaleci Arda Akbulut ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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