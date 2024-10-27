Adanaspor, Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kılıç ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kemal Kılıç ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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