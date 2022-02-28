Adanaspor, ligin 2. yarısında istediğini bulamadı - Son Dakika
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Adanaspor, ligin 2. yarısında istediğini bulamadı

28.02.2022 11:52
Adanaspor, ligin 2. yarısında istediğini bulamadı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 2. yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan topladı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 2. yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan topladı.

Turuncu-beyazlı ekip, ligin ilk yarısının son 4 maçında yenilmeyip 8 puan topladı. Ligin ikinci yarısına da hızlı başlayan Adanaspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını kazanarak 6 maç boyunca yenilmedi. Ancak daha sonra Keçiörengücü'ne 1-0, Menemenspor'a da 2-1 kaybeden Adanaspor, ardından oynadığı 4 maçın 2'sini kaybetti, 2 maçta da 2 puan topladı.

34 puanla ligde 9. sırada bulunan Adanaspor, 6 Mart Pazar günü Manisa FK'yı, 14 Mart Pazartesi günü de Eyüpspor'u evinde konuk edecek. - ADANA

Adanaspor, ligin 2. yarısında istediğini bulamadı

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BALIKESİR - Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından BALIKESİR - Bandırmaspor-Adanaspor maçının ardından Bandırmaspor - Adanaspor maçının ardından Bandırmaspor - Adanaspor maçının ardından

Gençlerbirliği, Bursaspor, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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