Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba İçin Teşekkür Açıklaması Yaptı

Spor

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden teknik direktör Sol Bamba'nın tedavi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür açıklamasında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bamba'nın, sezonun 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldığı anımsatıldı.

Teknik Direktör Bamba'nın 31 Ağustos günü doktorların müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybettiği belirten açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Soulemane Bamba'nın hastaneye kaldırıldığı günden itibaren tedavisine ivedilikle başlayan ve Soulemane Bamba'nın yaşaması için elinden gelenin fazlasını yapan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm hastane personellerine teşekkürü bir borç biliriz. Bu bağlamda, teknik direktörümüzün vefatının ardından cenaze nakil işlemleri için bizlerden yardımlarını esirgemeyen başta Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa FK Başkanı Buket Aktan, Manisaspor eski başkanlarından Emre Hasgör, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, Manisa kamu, kurum ve kuruluşları personellerine ve ismini geçiremediğimiz herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz."

Bamba'nın vefatının Adanaspor ailesi ve tüm futbol severlerini yasa boğduğu ifade edilen açıklamada, "Başta Adanaspor olmak üzere tüm futbol camiasının tekrardan başı sağ olsun" denildi.