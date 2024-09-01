Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bamba'nın ölüm haberi futbol camiasını derin üzüntüye boğdu. Adanaspor, Bamba'nın anısına bir tören düzenleyeceğini duyurdu.
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1.09.2024 01:39:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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