Adanaspor-Tuzlaspor: 1-1

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Yiğit Arslan, Emir Eray Erisoy, Mehmet ÖzerADANASPOR: Karacic- Donkor,, Evren, Roche, Uğurcan, Bruns (Dk.67 Tetteh), Benasser, Hıfsullah, Fıratcan, Samed Ali (Dk.46 Ahmethan), CelilTUZLASPOR: Mikulic- İsmail, Posmac, Ferhat, Samet (Dk.

STAT: Yeni Adana HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emir Eray Erisoy, Mehmet Özer ADANASPOR: Karacic- Donkor,, Evren, Roche, Uğurcan, Bruns (Dk.67 Tetteh), Benasser, Hıfsullah, Fıratcan, Samed Ali (Dk.46 Ahmethan), CelilTUZLASPOR: Mikulic- İsmail, Posmac, Ferhat, Samet (Dk.13 Mustafa Emre, Dıack, Selçuk, Ahmet (Dk61 Rahmi), Bardhı, Sedat(Dk.90+2 Tayfun), Safa (Dk.62 Kutay)GOLLER: Dk.79 Celil (P) (Adanaspor), Dk.90 Posmac (Tuzlaspor)SARI KARTLAR: Bruns, Roche, Bennasser, Evren (Adanaspor), Diack, Safa, İsmail (Tuzlaspor) ADANASPOR: Karacic- Donkor,, Evren, Roche, Uğurcan, Bruns (Dk.67 Tetteh), Benasser, Hıfsullah, Fıratcan, Samed Ali (Dk.46 Ahmethan), CelilTUZLASPOR: Mikulic- İsmail, Posmac, Ferhat, Samet (Dk.13 Mustafa Emre, Dıack, Selçuk, Ahmet (Dk61 Rahmi), Bardhı, Sedat(Dk.90+2 Tayfun), Safa (Dk.62 Kutay)GOLLER: Dk.79 Celil (P) (Adanaspor), Dk.90 Posmac (Tuzlaspor)SARI KARTLAR: Bruns, Roche, Bennasser, Evren (Adanaspor), Diack, Safa, İsmail (Tuzlaspor) Spor Toto 1'inci Lig 15'inci hafta maçında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.28'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Selçuk, topu doğrudan kalece gönderdi. Kaleci Karacic uzanarak topu tokatladı. Top Safa'nın önüne düştü. Safa'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.36'ncı dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü. İsmail Erdoğan araya girmek isterken, Sedat'ın ceza alanında yaptığı hareket e hakem penaltı verdi. Topun başına geçen Samet Ali'nin vuruşunda kaleci Mikuliç uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.İlk yarı 0-0 sona erdi.58'inci dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında Bardhi gelişine vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.79'uncu dakikada İsmail'in, Emrecan tarafından ceza sahasından düşürülmesiyle Adanaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Celil, meşin yuvarlağı kalecinin sağına atarak filelerle buluşturdu: 1-090'ıncı dakikada Tuzlaspor'un kullandığı korner atışında defanstan dönen topu Posmac kontrol etti. Ardından Posmac düzgün bir vurula topu doksana gönderdi: 1-1 Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

- Adana - Adana

Son Dakika

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 4 Aralık Cumartesi günü vaka sayıları

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor