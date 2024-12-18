Adanaspor'un Yeni Başkanı Ergin Göleli, Transfer Planlarını Açıkladı - Son Dakika
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Adanaspor'un Yeni Başkanı Ergin Göleli, Transfer Planlarını Açıkladı

Adanaspor\'un Yeni Başkanı Ergin Göleli, Transfer Planlarını Açıkladı

Adanaspor'un yeni sahibi ve başkanı Ergin Göleli, takımı toparlamak için transfer döneminde en az 8-9 oyuncu alacaklarını ve hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti.

18.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
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1'İNCİ Lig'de mücadele eden Adanaspor'un yeni sahibi ve kulüp başkanı Ergin Göleli, "Takımımızı toparlamak için transfer döneminde ilk 11'e en az 8-9 transfer yapacağız. Yapacağımız transferler Süper Lig'den olacak" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Adanaspor'un yeni başkanı Ergin Göleli, turuncu-beyazlı kulübün kadrosunda yapılacak değişiklikler, transfer süreci ve ligdeki durumuyla ilgili açıklama yaptı. Adanaspor'un borçsuz olarak devralındığı belirten Ergin Göreli, kulübün ilk amacının ligde kalmak olduğunu vurguladı. Göreli, "Adana'mızın bu güzide kulübünü Süper Lig'e taşımak hepimizin boynunun borcu. Bunun için öncelikle ligde kalmamız gerekiyor, ligde kaldıktan sonra da üst lige çıkmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

'ADANASPOR BORCU OLMAYAN BİR KULÜP'

Kulübün hiçbir yere borcunun olmadığını açıklayan Göleli, "20 yıldır bu kadar borçsuz kulüp yapmak zor. Adanaspor borcu olmayan bir kulüp, biz takımı borçlandırmayacağız. İhtiyacımız da yok. Eski başkanımız Bayram Akgül bu konuda gerçekten çok şeffaf bir çalışma sergilemiş. Kulübün üzerine kayıtlı kredi kartı bile kullanmamışlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Taraftar dernekleriyle dün buluşup çağrımızı yaptık. Bütün kırgınlıkları, küskünlükleri hepsini ortadan kaldıracağız. İlk maçımızda 10 bin taraftarımızın olacağını düşünüyorum. Kulübü al dediniz aldım, şimdi sıra onlarda" diye konuştu.

'İLK 11'E 8-9 TRANSFER YAPACAĞIZ'

8-9 transfer yapacaklarını da anlatan Göleli, "Takımımızı toparlamak için transfer döneminde ilk 11'e en az 8-9 transfer yapacağız. Yusuf Şimşek ile yolları devam ettireceğiz. Yusuf hoca geldikten sonra takım daha da toparladı. Yusuf hocaya güveniyoruz. Yapacağımız transferler Süper Lig'den olacak. Şaşıracağınız futbolcularla görüşüyoruz. Takımı ayağa kaldırmak için bir bütçe sınırlamamız yok, yeter ki takım kendine gelsin. Önümüzdeki 3 maçlık süreçte de galibiyet primlerini yükselterek oyuncularımızı motive edeceğim. Sonuçta onlar da kendi ekmek paraları için bu işi yapıyor. Adanaspor bir futbol kulübü olmakla birlikte aynı zamanda çok büyük bir camia. Hak ettiği yerlere tüm Adana halkı ile birlikte getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adanaspor'un Yeni Başkanı Ergin Göleli, Transfer Planlarını Açıkladı - Son Dakika

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