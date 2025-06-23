TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihat Arslan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Arslan'ın gelecek günlerde gerçekleştirilecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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