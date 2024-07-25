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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Sol Bamba oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı ile Bolu'da bir araya gelen Sol Bamba'nın, takımın yeni teknik sorumlusu olduğu bildirildi.

Açıklamada "Daha önce Championship takımlarından Cardiff City takımında görev alan Fildişi Sahili asıllı Fransız teknik adam ile imza atıldı. Teknik sorumlumuza ve ekibine başarılar dileriz." denildi.