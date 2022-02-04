Adanaspor'un yeni transferleri Süper Lig hedefiyle takıma katıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı orta saha oyuncuları Eren Karadağ ve Efe Tatlı, turuncu-beyazlı kulüple Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Çaykur Rizespor'dan sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki orta saha Eren Karadağ, AA muhabirine, Adanaspor'da forma giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Adana'da çekilen film ve dizileri izlediğini ifade eden Eren, "Adana'yı onun için çok seviyorum. İyi ki geldim. Burada mahalleleri görmek istiyordum. Çok güzel bir şehir. Antrenmanlardan sonra dinlenip istediğim yerlere gidebiliyorum. Adana'yı çok sevdiğim için Adanaspor'un teklifi beni buraya çekti." diye konuştu.

Genç oyuncu, turuncu-beyazlı ekipte forma şansı bulmaya başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki maçlarda ilk 11'de başlamak istiyorum. Takıma daha çok katkı verip ligi hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyorum. Benim hedefim Adanaspor'u bir üst lige çıkmasını sağlamak. Burada tecrübeler yaşamak istiyorum. Adanaspor, Süper Lig seviyesinde bir kulüp, bunu hak ediyor. Takım olarak da hedefimiz Süper Lig. Bu kulübün Süper Lig'de olması gerek, biz de elimizden geleni yapacağız."

Efe Tatlı: "Çok sıkı çalışıyoruz"

VavaCars Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiralanan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı da kulüp başkanı Bayram Akgün ile görüştükten sonra turuncu-beyazlı takıma transfer olduğunu anlattı.

Adanaspor'a gelmeyi çok istediğini aktaran Efe, "Çok sıkı çalışıyoruz. Fatih Karagümrük'te sezon başları oynuyordum. Sonradan oynamamaya başladım ama burada takım olarak çok çalışıyoruz. Her zaman oynamaya hazırım." şeklinde konuştu.

Efe, Adanaspor'un çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "İnşallah bu yolun sonu Süper Lig'e çıkmakla bitecek. Şahsi hedefimizin bir önemi yok. Takım olarak ilk hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.