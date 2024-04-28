Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Demba Diallo'nun pasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada ceza sahasının dışından Sandro Lima'nın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
27. dakikada ceza alanına yapılan ortada Manisa Futbol Kulübü kalecisi Erhan Erentürk'ün kontrol edemediği topla buluşan Jr. Fernandes topu ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada Dabo'nun uzak mesafeden gerçekleştirdiği sert vuruşta top kaleyi bulmadı.
61. dakikada gelişen Adanaspor atağında Oberlin'in şutunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.
90. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Sandro Lima'nın şutunda top dışarı çıktı.
Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Karabalcık, Murat Şener
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Hıdır Aytekin dk. 83), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Kubilay Aktaş dk. 68), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Ciss (Yepie Yepie dk. 83), Dabo (Ferhat Katipoğlu dk. 83), Harun Alpsoy (Diakite dk. 60), Oberlin, Fernandes
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Devran Şenyurt, Metehan Altunbaş, Lukaku, Burhan Tuzun
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Manisa Futbol Kulübü: Erhan Erentürk, Alberk Koç, Graovac, Sinan Osmanoğlu, Bedirhan Altunbaş, Burak Altıparmak (Mohamed Ofkir dk. 70), Bekir Karadeniz (Kazım Can Kahya dk. 90), Topalli (Kerim Frei dk. 69), Oğuz Gürbulak (Dokanovic dk. 80), Demba Diallo (Sertan Taşqın dk. 90), Sandro Lima
Yedekler: Eren Karataş, Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Alp Abay, Doğukan Emeksiz
Teknik Direktör: Levent Devrim
Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 6) (Manisa Futbol Kulübü), Fernandes (dk. 27) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Oberlin (Adanaspor), Sandro Lima (Manisa Futbol Kulübü) - ADANA
Son Dakika › Spor › Adanaspor and Manisa Futbol Kulübü draw 1-1 in Trendyol 1. Lig - Son Dakika
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