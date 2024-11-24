Adanaspor ve Sakaryaspor Beraberlikte Buluştu - Son Dakika
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Adanaspor ve Sakaryaspor Beraberlikte Buluştu

Adanaspor ve Sakaryaspor Beraberlikte Buluştu

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller 68'de Feyzi, 90+5'te Pektemek'ten.

24.11.2024 18:26
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mamadou'nun vuruşunda top yan direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Mamadou'nun ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan kafa vuruşuna top az farkla dışarı gitti..

50. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aabid'in ortasında ön direkte Emre'nin şutunda kaleci Korcan topu son anda çeldi.

66. dakikada ceza sahasına giren Ciss, Simon'u geçmek isterken yerde kalınca hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Feyzi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

90+5. dakikada Saint-Louis'in ceza sahasına yerden ortasında Mustafa Pektemek topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şengül, Ramazan Ufuk Avdaş

Adanaspor: Korcan Çelikay, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donko, Fofana, Innocent (Dabo dk. 63), Harun Alpsoy (Turgay Gemicibaşı), Yepie Yepie (Tapsoba dk. 90+1), Diakite, Ciss, Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 88)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Devran Şenyurt, Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Ertürk, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar, Bülent Uzun (Alparslan Demir dk. 90), Aabid, Simon, Fernando (Uğurhan Uğurlu dk. 70), Emre Demir (Volkan Egri dk. 90), Mamadou (Saint-Louis dk. 78), Mustafa Pektemek

Yedekler: İsmail Çipe, Yusuf Aklan, Özgür Çoban, Egemen Yeler, Totre, Yusuf Karakuzu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Feyzi Yıldırım (dk. 68 pen.) (Adanaspor), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Muhammed Ertürk (dk. 61) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Emre Demir (Sakaryaspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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