Adapazarı Belediyesi sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi

27.04.2022 00:58
Adapazarı Belediyesi sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi

Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları'na katılan Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi.

Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları'na katılan Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi.

Adapazarı Belediyesi Spor Kulübü, çeşitli spor branşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 24 Nisan tarihinde Ankara'da düzenlediği Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları'na katılan Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Koçak Türkiye 2.'si, Yağmur Ayşe Malkoç da Türkiye 4.'sü olarak milli takım Avrupa Kupası kadrosuna seçilmeye hak kazandı.

Sporcuları tebrik eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Birçok branşta önce Adapazarı'mızı, daha sonra ilimizi temsil eden sporcularımız ay yıldızlı bayrağın altında da ülkemizi temsil ediyor. Oldukça gururlu ve mutluyuz. Pentatlon alanında edindikleri başarılarla ülkemizi Avrupa kupası kadrosunda temsil etmeye hak kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya destek vermeye, Adapazarı'mızı her alanda başarılara ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - SAKARYA

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Adapazarı Belediyesi, Milli Takım, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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