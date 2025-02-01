Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Adasokağı, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-28 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin, 17-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan Adasokağı, karşılaşmayı 31-28 kazandı.
Bu sezon 10. galibiyetini elde eden 3. sıradaki Adasokağı, puanını 20'ye yükseltti.
Son Dakika › Spor › Adasokağı, İzmir'i Devirerek 10. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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