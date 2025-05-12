Adasokağı'nın Şampiyonluk Hedefi

Normal sezonu 3. sırada tamamladığı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde play-off finalisti olan Adana ekibi Adasokağı, 5 maç üzerinden oynanacak seride Armada Praxis Yalıkavak'ı geçerek şampiyon olmayı hedefliyor.

Ligde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet alarak 24 puan toplayan ve normal sezonu 3. bitiren Adasokağı, play-off potasında kalmayı başardı.

Play-off şampiyonluk etabında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni iki maçta 28-27 ve 23-21'lik skorlarla mağlup eden Adana ekibi, finalde Armada Praxis Yalıkavak'ın rakibi oldu.

Adasokağı, 3 galibiyet alan takımın 2024-25 sezonunun şampiyonu olacağı serinin hazırlıklarını Nihat Geven Spor Salonu'ndaki antrenmanlarla sürdürüyor.

Deplasmanda 13 Mayıs'ta yapacağı ilk maça başantrenör Nesimi Dağdoğan yönetiminde hazırlanan Adana ekibi, lig kupasını müzesine götürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İyi kadroları var ama biz de sistem takımıyız"

Dağdoğan, AA muhabirine, sportif başarılarının sırrının güçlü altyapıdan geldiğini söyledi.

Altyapı takımının bu yıl Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu olduğuna dikkati çeken Dağdoğan, "O takımdan 8 oyuncumuz A takımda da oynuyor. Sahaya sürdüğümüz ilk 7'nin yaş ortalaması 21. Sporcu havuzumuzda bulunan 16 kişilik oyuncu grubunda da 19 yaş ortalamasıyla oynuyoruz." dedi.

Dağdoğan, başarılı sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Süper Lig'i şampiyon tamamlamak istiyoruz. Rakibin 2 yabancı oyuncusu bulunuyor, diğerleri zaten A milli takım sporcusu. İyi kadroları var ama biz de sistem takımıyız ve sistemin kazanacağını düşünüyoruz. Yalıkavak'ı yenmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kentten bekledikleri desteği göremediklerini dile getiren Dağdoğan, "Olayı çok büyüttük ama tesisleşmemiz, daha fazla kız çocuğuna ulaşıp bu işi Avrupa düzeyine taşıyıp büyütmemiz gerekiyordu. Maalesef bu konuda şehrimiz çok başarılı olamadı. Yıl sonunda nasıl bir karar vereceğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Performans antrenörü Orhan Şimşek de takımın formda olduğunu, final serisini kazanıp kupayı Adana'ya getirmeyi istediklerini anlattı.

Kaptan Selen: "Çok az destekçisinin olması bizi gerçekten üzüyor"

Takım kaptanı Selen Akalın da sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyükler olarak gençlerle birlikte hem yeteneklerimizi hem de tecrübelerimizi ortak paydada buluşturup şampiyon olmayı hedefliyoruz. Adana'da böyle bir sportif başarı yaparken bizi destekleyen az sayıda destekçilerimize teşekkür ediyorum. Adana gibi bir şehirde, Süper Lig'de şampiyonluk etabı oynayacak kulübün çok az destekçisinin olması bizi gerçekten üzüyor. Ne olursa olsun elimizden gelen her şeyi yapıp şampiyon olmak istiyoruz."

Pivot Sudenaz Kıyga da hem genç hem de A takımda forma bulmasının gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek final serisini başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.