Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, resmen Fenerbahçe Başkan adayı olduğunu açıkladı. Saran, yaptığı konuşmada aday olmadan önce Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.
Sadettin Saran, "Geçen kasım ayında sayın başkanımızla buluştum. Görüşmede ona dedim ki 'maddi manevi çok emek verdin, bu işi öğrendin. Devam edeceksen biz arkandayız ama devam etmeyeceksen biz bu işi çok iyi yaparız ve talibiz' dedim. O da 'ben inanıyorum çok iyi yapacağına. Bırakmayı düşünüyorum. Ama 500 imza toplaman gerekiyor' dedi" şeklinde konuştu.
500 imzayı topladığını söyleyen Saran, "Arkadaşlar 500 imzayı 48 saat için topladı. Müthiş bir teveccüh vardı. Dolayısıyla bunun için size teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı - Son Dakika
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında Emrecan Terzi'nin sakatlanmasıyla zor anlar yaşadı. Terzi, eşinin doğum yapması nedeniyle izin alarak kadroya dahil oldu ve maça ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın 42. dakikasında sakatlandı ve yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
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