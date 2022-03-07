Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde - Son Dakika
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Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde

07.03.2022 14:16
Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde

Kayseri Kadın FK, Kuzey Makedonya ekibi ZFK Borec takımından Adebesi Adetoun Dosumu kadrosuna kattı.

Kayseri Kadın FK, Kuzey Makedonya ekibi ZFK Borec takımından Adebesi Adetoun Dosumu kadrosuna kattı.

Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK kadrosuna bir yabancı oyunu transfer etti. Nijeryalı orta saha oyuncu ligde kalan haftalarda 24 numaralı sarı kırmızılı formayı giyecek. Kayseri Kadın FK tarafından yapılan açıklamada, "Nijeryalı sporcu Adebesi Adetoun Dosumu takımızı katıldı. Anlaşmanı her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldin Adebesi Adetoun Dosumu" denildi. - KAYSERİ

Adebesi Adetoun Dosumu, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nde

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Spor Toto Süper Lig, Makedonya, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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