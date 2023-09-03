Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok - Son Dakika

Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok

Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin\'in attığı bu golün izahı yok
Son Güncelleme: 03.09.2023 00:33

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'un konuk ettiği Bitexen Giresunspor maçına damga vuran isim 34 yaşındaki Caner Erkin oldu. Caner, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadeleye Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu.

CANER'DEN ŞAHANE GOL

Karşılaşmaya deneyimli futbolcu Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu. Erkin, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Caner Erkin böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

İşte Caner Erkin'in o gölü;

Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok
Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok

Caner Erkin, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok - Son Dakika
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