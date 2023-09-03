Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin\'in attığı bu golün izahı yok

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadeleye Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu.

CANER'DEN ŞAHANE GOL

Karşılaşmaya deneyimli futbolcu Caner Erkin'in attığı gol damga vurdu. Erkin, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Caner Erkin böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

İşte Caner Erkin'in o gölü;