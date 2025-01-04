Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme - Son Dakika
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Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme

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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Jaden Philogene hakkında konuştu. Emery, genç oyuncunun potansiyelini sahaya yansıtamadığını ancak yine de onun yeteneklerine inandığını belirtti. Kiralanma seçeneğinin de gündemde olduğunu ifade eden Emery, oyuncunun gelişimi için bu durumun faydalı olabileceğini söyledi.

04.01.2025 14:09  Güncelleme: 14:16
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Premier Lig ekibi Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, adı Fenerbahçe ile de anılan Jaden Philogene hakkında açıklamalarda bulundu.

"POTANSİYELLİ BİR OYUNCU"

Unai Emery yaptığı açıklamada, "Jaden Philogene potansiyelli bir oyuncu. Bizimle geçirdiği 6 aylık sürede potansiyelini sahaya yansıtamadı. Bayern Münih ve Manchester United gibi önemli maçlarda forma giydi. O anda az çok gelişimini gösterme fırsatına sahipti ancak bunu yapamadı. Ne olursa olsun ben onun potansiyeline inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene hakkında bomba gelişme

"KİRALANABİLİR"

Genç oyuncunun kiralanabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Onun gelişimi için kiralanması seçenekler arasında olabilir. Çünkü onunla ilgilenen birçok kulüp var. Her takım onun potansiyeline inanıyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ancak opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için Leicester maçında oynayamayacak. Takıma uyum süreci istediğimden daha yavaş ilerliyor. Bu yüzden kış transfer dönemi için kiralamayı düşünebiliriz" dedi.

Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı\'nın prensi hakkında bomba gelişme

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Son Dakika Spor Fenerbahçe iddiaları da vardı! Acun Ilıcalı'nın prensi hakkında bomba gelişme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    acın bı diktirgit hem hull City battı hemde feneri batirdiniz qmq 5 0 Yanıtla
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