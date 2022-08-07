Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor

07.08.2022 16:34
Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Ali Akman'ın adı son haftalarda Galatasaray'la da anılıyordu.

Geçen sezonun sonunda Süper Lig'e veda eden Göztepe, Eintracht Frankfurt'ta top koşturan genç yıldız Ali Akman'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

ALİ AKMAN, GÖZTEPE'YE İMZAYI ATIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir temsilcisi, kiralık transfer için Ali Akman'ın bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası 20 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de Göztepe ile pazarlık masasına oturdu. Genç yıldız, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

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Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor - Son Dakika


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