Galatasaray'ın Belotti için nabız yokladığı haberlerinin çıkması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İtalyan golcünün, Türkiye'ye gelmesinin önündeki en büyük engelin eşi olduğu iddiaları sonrası ise Galatasaraylılar harekete geçti.
Andrea Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nun Türkiye'ye gelmek istememesi, İtalyan golcünün Galatasaray'a imza atmasının önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Duro'nun sosyal medya hesabına akın etti.
Galatasaraylı taraftarlar, Giorgia Duro'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına "Come to Galatasaray" yazarak, Belotti'yi takımlarında görmek istediklerini ifade ettiler.
Son Dakika › Spor › Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray - Son Dakika