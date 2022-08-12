Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray

Kamera kaydını izleyen baba o anları sosyal medyadan paylaşıp isyan etti: Bulun bunu

Galatasaray'ın Belotti için nabız yokladığı haberlerinin çıkması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İtalyan golcünün, Türkiye'ye gelmesinin önündeki en büyük engelin eşi olduğu iddiaları sonrası ise Galatasaraylılar harekete geçti.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL EŞİ

Andrea Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nun Türkiye'ye gelmek istememesi, İtalyan golcünün Galatasaray'a imza atmasının önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Duro'nun sosyal medya hesabına akın etti.

"COME TO GALATASARAY" AKINI

Galatasaraylı taraftarlar, Giorgia Duro'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına "Come to Galatasaray" yazarak, Belotti'yi takımlarında görmek istediklerini ifade ettiler.