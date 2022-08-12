Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray - Son Dakika
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Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray

12.08.2022 20:34

Andrea Belotti'nin Galatasaray formayı giymesinin önündeki engelin eşi Giorgia Duro olduğu iddia edildi. Duro'nun İtalya'da kalmak istediği için Galatasaray'a sıcak bakmadığını öğrenen sarı-kırmızılı taraftarlar, Belotti'nin eşinin sosyal medya hesabındaki paylaşımlara, "Come to Galatasaray" yorumları yağdırdı.

Galatasaray'ın Belotti için nabız yokladığı haberlerinin çıkması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. İtalyan golcünün, Türkiye'ye gelmesinin önündeki en büyük engelin eşi olduğu iddiaları sonrası ise Galatasaraylılar harekete geçti.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL EŞİ

Andrea Belotti'nin eşi Giorgia Duro'nun Türkiye'ye gelmek istememesi, İtalyan golcünün Galatasaray'a imza atmasının önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı taraftarlar, Duro'nun sosyal medya hesabına akın etti.

Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan 'Come to Galatasaray' hamlesi

"COME TO GALATASARAY" AKINI

Galatasaraylı taraftarlar, Giorgia Duro'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına "Come to Galatasaray" yazarak, Belotti'yi takımlarında görmek istediklerini ifade ettiler.

Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan 'Come to Galatasaray' hamlesi
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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray - Son Dakika
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