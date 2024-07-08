Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı - Son Dakika
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Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı

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Adidas, Euro 2024 yarı final ve final maçları için yeni topunu tanıttı. Gümüş renkli top, ev sahibi ülke Almanya'nın renklerine atıfta bulunarak siyah, kırmızı ve sarı detaylar içeriyor. Ayrıca, yarı otomatik ofsayt sistemiyle uyumlu çalışarak maç yetkililerine veri sağlayan teknolojiye sahip olan top, maçın kritik anlarında oyuncuların ve topun doğru pozisyonlarını belirlemeye yardımcı olacak. Bu teknoloji, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da başarıyla kullanılmıştı.

08.07.2024 09:53  Güncelleme: 10:59
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İspanya- Fransa ve Hollanda-İngiltere maçlarında yeni bir top kullanılacak.

Adidas, Berlin'de 14 Temmuz'da oynanacak yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni Fussballliebe topunu tanıttı.

Bu gümüş renkli top, ev sahibi ülke Almanya'nın renklerine atıfta bulunarak siyah, kırmızı ve sarı detaylar içeriyor. Gümüş renk ayrıca, yarı finale kalan dört takımın mücadele edeceği Euro 2024 kupasını temsil ediyor.

Turnuvanın bu aşamasına kadar beyaz bir versiyon olan Fussballliebe kullanılıyordu. Önceki top, kırmızı, yeşil ve sarı detaylara sahipti.

TOPOLAR MAKRO DOKULARA SAHİP

Her iki top da aerodinamiği artırmak için mikro ve makro dokulara sahip poliüretan kaplamadan ve 20 parçalı bir panel dış yüzeyden yapılmıştır.

Yarı finaller öncesinde Adidas, yeni topun oyuncularla test edildiğini açıkladı. Beyazdan gümüşe geçişin ardından topun sahada ışığı yansıtmayacak şekilde öne çıkması sağlandı.

OFSAYT SİSTEMİ İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAK

Top ayrıca, yarı otomatik ofsayt sistemiyle uyumlu çalışarak maç yetkililerine veri sağlayan teknolojiye sahip. Bu sayede topun ve oyuncuların kritik anlarda doğru pozisyonları belirlenebilecek. Topun içindeki sensör, şarj edilebilir bir pil ile çalışıyor ve bu teknoloji, 2022 Katar Dünya Kupası'nda da başarıyla kullanılmıştı.

Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı

Almanya, Adidas, Katar, Gümüş, Teknoloji, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Erdal Sağ: “TOPOLAR MAKRO DOKULARA SAHİP” deki : TOPO’yu biraz açar mısınız? ;) 1 0 Yanıtla
    Ankara null: bizim trtdekiler hala meşin yuvarlak diyorya tam komedi :)) 2 0
  • Ankara null: eski kalite hicbirseyde yok 0 0 Yanıtla

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