Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Adım adım Premier Lig\'e giden Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si Manchester United\'dan transfer yaptı
31.01.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig hedefine emin adımlarla koşan Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, emin adımlarla devam ettiği Premier Lig yolculuğunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TOBY COLLYER İMZAYI ATTI

Hull City, Manchester United'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sezonun ilk yarısında West Brom'a kiralanan ancak yaşadığı sakatlık sonrası Manchester United'a geri dönen genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City'de ter dökecek.

Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

'ÇOK MUTLU VE HAZIRIM'

İmza sonrası konuşan Collyer, 'Buraya katılmaktan dolayı çok mutlu ve hazırım. Premier Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon West Brom'da tüm kulvarlarda 12 maçta sahaya çıkan Collyer, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Manchester United, Acun Ilıcalı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:43:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.