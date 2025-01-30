Adını bilen yok! Süper Lig\'den Çin\'e transfer oldu

Spor

Ara transfer döneminde hareketli günler yaşanmaya devam ederken RAMS Başakşehir'in futbolcusu Shaocong Wu Çin'e transfer oldu.

HİÇ MAÇA ÇIKMADI

RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu'nun, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu. Shaocong Wu, bu sezon hiç forma giymedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

RAMS Başakşehir'in açıklamasında, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.