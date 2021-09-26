Adıyaman FK: 0 Hekimoğlu Trabzon Spor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor'a 1-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor'a 1-0 yenildi. Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Özyemişcioğlu yönetti. Maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmeyince ilk yarı 0-0 beraber bitti. Maçın 64.dakikasında Hekimoğlu Trabzon Spor oyuncusu Musa Caner Aktaş'ın vurduğu top fileyle buluştu. Maç 1-0 oldu. 4 Dakika uzatmalara gidilen maçtan başka gol olmayınca maç, 1-0 tamamlanarak sona erdi. Oynadıkları maçlardan üst üste yenilgiyle sahalardan ayrılan Adıyaman Futbol Kulübü'ne maç sonrası Adıyaman Futbol Kulübü taraftarları kulüp yöneticilerine ve sporculara tepki gösterdi. - ADIYAMAN

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