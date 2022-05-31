Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu - Son Dakika
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Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu

31.05.2022 14:46
Adıyaman takımı Şırnak'ta 4'üncü oldu

UYAFA Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvasında Adıyaman takımı 4'üncü oldu.

UYAFA Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvasında Adıyaman takımı 4'üncü oldu.

Şırnakta düzenlenen ve 10 ilden 25 takımın mücadele ettiği Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Cudi Cup Futbol Turnuvasında katılan Adıyaman takımı kıyasıya mücadele etti. Şırnak'taki turnuvada şampiyon olup 2023 yılında 24 ülkenin katılacağı Erzurum'daki 'UYAFA Palandöken Cup 2023' futbol turnuvasına katılmak için mücadele eden Adıyaman Takımı kendi gurubunda namağlup ama genel averajla 2'nci oldu.

Diğer gurubun ikincisi olan Trabzon ile karşılaşan Adıyaman rakibine yenilince turnuvanın 4'üncüsü oldu.

UYAFA Adıyaman İl Koordinatörü Mahmut Sev, Adıyaman'ın en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, kendilerine destek veren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Futbol, Şırnak, Spor, Son Dakika

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