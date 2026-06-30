Adnan Efe Uçar'dan Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adnan Efe Uçar'dan Şampiyonluk

30.06.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, başarısını Dünya Şampiyonası biletini alarak taçlandırdı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, Mersin'de gerçekleştirilen Üniversitelerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Yusuf Dikeç Şevval İlayda Tarhan Atıcılık Poligonunda düzenlenen organizasyonda, '10 Metre Havalı Tabanca' kategorisinde mücadele eden Uçar, sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, atıcılık branşında gösterdiği performanstan dolayı Adnan Efe Uçar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Ülkemi temsil etmek benim için inanılmaz bir gurur"

Antrenman sürecinden ve hedeflerinden bahseden Adnan Efe Uçar, "Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıldır atıcılıkla ilgileniyorum; bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alıp Türkiye rekorlarına imza attım. Geçen yıl Üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldum, son bir yıldır da Hırvatistan'da yaşıyor ve çalışıyorum. Orada yarıştığım sezonu MVP olarak tamamladım. Kürsüye çıkmak, okulumu ve ülkemi temsil etmek benim için inanılmaz gurur verici bir duygu. Kariyerimdeki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak. Bu süreçte üzerimde çok büyük emeği olan antrenörüm, aynı zamanda babam Metin Uçar'a ve Hırvatistan'da büyük bir ivme yakalamamı sağlayan Mirela Skoko Celic'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Ege Üniversitesi, Türkiye, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adnan Efe Uçar'dan Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:29:04. #7.13#
SON DAKİKA: Adnan Efe Uçar'dan Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.