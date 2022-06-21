Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor - Son Dakika
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Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

21.06.2022 12:11
Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek şenlik, 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği'nde adrenalin tutkunları 8 kategoride yarışacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor - Son Dakika

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