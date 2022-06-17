Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

17.06.2022 21:26
Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu

Türkiye'nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye bir önemli başarı daha kazandırdı.

Türkiye'nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye bir önemli başarı daha kazandırdı. Portekiz'in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu. Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Onbaşı, "Ülkeme bir büyük başarı daha kazandırdığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun" dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü. Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye'ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Onbaşı, "Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum" dedi.


- İstanbul
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Yaşar Karaca dünya ikincisi oldu Yaşar Karaca dünya ikincisi oldu
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi oldu - Son Dakika

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