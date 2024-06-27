Afganistan, Güney Afrika'ya yenilerek Kriket Dünya Kupası'ndan elendi - Son Dakika
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Spor

Afganistan, Güney Afrika'ya yenilerek Kriket Dünya Kupası'ndan elendi

Afganistan, Güney Afrika\'ya yenilerek Kriket Dünya Kupası\'ndan elendi

Afganistan, Erkekler Kriket Dünya Kupası'nın yarı finalinde Güney Afrika'ya yenilerek şampiyonadan elendi. Güney Afrika, Afganistan'ı 9 puan farkla yenerek finale yükseldi. Şampiyonanın diğer finalisti ise Hindistan-İngiltere karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.

27.06.2024 11:53
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Afganistan, Erkekler Kriket Dünya Kupası'nın yarı finalinde Güney Afrika'ya yenilerek şampiyonadan elendi.

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) tarafından 2 yılda bir düzenlenen Erkekler T20 Kriket Dünya Kupası'nın ilk finalisti Afganistan'ı yenen Güney Afrika oldu.

Afganistan Kriket Milli Takımı, Karayipler'de bulunan Trinidad ve Tobago'da Güney Afrika Kriket Milli Takımı ile karşılaştı.

Güney Afrika, Afganistan'ı 9 puan farkla yenerek finale yükselirken, Afganistan organizasyona veda etti.

Bugün Guyana'da oynanacak Hindistan-İngiltere karşılaşması sonucunda şampiyonanın diğer finalisti belirlenecek.

29 Haziran'da Barbados'ta oynanacak final maçıyla da Erkekler T20 Kriket Dünya Kupası şampiyonu belli olacak.

Kaynak: AA

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