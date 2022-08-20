25 yaşındaki kaleci için yapılan paylaşım şu şekilde oldu: "Burak Karabacak'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da - Son Dakika

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