Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da - Son Dakika
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Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da

20.08.2022 12:24
Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da

AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'dan kaleci Burak Karabacak ile sözleşme imzaladı.

AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'dan kaleci Burak Karabacak ile sözleşme imzaladı.

TFF 2'inci Lig kırmızı grupta mücadele eden Afjet Afyonspor transfer calışmalarını sürdürüyor. Mor Beyazlı yönetim Gümüşhanespor'un başarılı kalecisi Burak Karabacak'ı 3 yılliğina renklerine bagladı.

25 yaşındaki kaleci için yapılan paylaşım şu şekilde oldu:  "Burak Karabacak'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Karabacak, Gümüşhanespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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