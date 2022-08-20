Burak Karabacak Afjet Afyonspor'da

AFJET Afyonspor, Gümüşhanespor'dan kaleci Burak Karabacak ile sözleşme imzaladı.
TFF 2'inci Lig kırmızı grupta mücadele eden Afjet Afyonspor transfer calışmalarını sürdürüyor. Mor Beyazlı yönetim Gümüşhanespor'un başarılı kalecisi Burak Karabacak'ı 3 yılliğina renklerine bagladı.25 yaşındaki kaleci için yapılan paylaşım şu şekilde oldu: "Burak Karabacak'a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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