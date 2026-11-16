Italiano'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak - Son Dakika
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Italiano'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak

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Italiano\'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak
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3 yorum

Ocak ayındaki transfer hamleleri için Beşiktaş yönetimi Galatasaray derbisinin sonucunu bekliyor. Derbiden galibiyet çıkar ve zirveyle puan farkı 3'e inerse transfer bütçesinde sınırlar zorlanacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuyla belirlenen isimler için adım o zaman atılacak.

Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, ocak ayında atacağı transfer adımlarını ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak kritik derbinin sonucuna göre şekillendireceği öğrenildi.

GALİBİYET GELİRSE KESENİN AĞZI AÇILACAK

Camia içinde olası bir puan kaybı ya da mağlubiyet ihtimali dahi konuşulmazken, tüm odak derbiden alınacak 3 puana çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, Galatasaray karşısında elde edilecek olası bir galibiyetle zirve yarışındaki puan farkının 3'e inmesi durumunda transfer bütçesinde sınırları zorlama kararı aldı.

Italiano'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak

ITALIANO'NUN LİSTESİ HAZIR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda belirlenen yıldız isimler için yönetim beklemede kalmayı tercih etti. İtalyan çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği takviyelerin bitirilmesi doğrudan derbi zaferine bağlandı. Siyah-beyazlılar, dev maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışına güçlü şekilde ortak olması halinde ara transfer döneminde ses getirecek hamlelere imza atacak.

Italiano'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak
Vincenzo ItalianoGalatasarayBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    gs babsları drmekki 0 4 Yanıtla
    Ismail Gordebil Ismail Gordebil:
    Senin baban olmasın. Beşiktaş. Sonuçta babaların takımı. 1 0
  • 7mbb5dsy9r 7mbb5dsy9r:
    yani koca Beşiktaş transfer yapmak için bir galibiyetemi bakıyor çocuk kandırır gibi akıllı olursan sana dondurma..şaka gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Italiano'nun listesi hazır: Beşiktaş derbiyi kazanırsa kasa açılacak - Son Dakika
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