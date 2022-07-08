AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı - Son Dakika
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AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı

08.07.2022 15:15
AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

AFJET Afyonspor, futbola dönme kararı alan Olcay Şahan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, kanat oyuncusu Olcay Şahan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon futbola ara veren Şahan, AFJET Afyonspor'un teklifi ile futbola dönme kararı aldı. AFJET Afyonspor'dan Olcay Şahan transferi ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıllarca Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamış eski milli futbolcu Olcay Şahan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızda başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Olcay Şahan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach takımlarının alt yapısında yetişti. Olcay Şahan profesyonel kariyerine adım attığı Duisburg ve Kaiserslautern takımlarındaki yükselen performansının ardından Türkiye serüvenine başladı. Beşiktaş, Trabzonspor ve milli takımda forma giyen Şahan, gelecek sezon AFJET Afyonspor formasını giyecek.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Olcay Şahan, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AFJET Afyonspor, Olcay Şahan ile anlaştı - Son Dakika

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