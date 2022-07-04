Afrika Uluslar Kupası 1 yıl ertelendi! Hava durumu gerekçe gösterildi - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası 1 yıl ertelendi! Hava durumu gerekçe gösterildi

04.07.2022 10:07

Afrika Uluslar Kupası, turnuvanın gerçekleşeceği Fildişi Sahili'nde kötü hava koşullarının beklenmesi sebebiyle 2023 yerine 2024 yılına ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İcra Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, Başkan Patrice Motsepe tarafından düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

"RİSK ALAMAYIZ"

Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği Fildişi Sahili'nde 2023 yılının haziran ve temmuz aylarında şiddetli yağış beklendiğini kaydeden Motsepe, "Risk alamayız. Bu nedenle Afrika Uluslar Kupası, 2024'ün ocak ve şubat aylarında oynanacak. Ocak aslında bizim için ideal bir zaman değil. Ama Avrupa takımlarının maç takvimi nedeniyle başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

KAMERUN'UN ARDINDAN İLK OLACAK

Afrika Uluslar Kupası, önceki turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun'un ardından ikinci kez ocak-şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

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Fildişi Sahili, Futbol, Afrika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afrika Uluslar Kupası 1 yıl ertelendi! Hava durumu gerekçe gösterildi - Son Dakika


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