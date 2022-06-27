Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi

27.06.2022 13:52
Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyet programında yer alan, Badminton Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) faaliyet programında yer alan, Badminton Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi. Başarılı olan takımlar madalyalarını alarak yarı finale yükseldi.

Afyonkarahisar bir müsabakaya daha ev sahipliği yaptı. ANALİG faaliyet programında bulunan Badminton Çeyrek Final maçları birbirinden heyecanlı ve nefes kesen maçlarıyla sona erdi. Müsabakalar sonucunda; Erkeklerde A Grubunda Bursa ve İstanbul Anadolu, B Grubunda Kütahya ve Manisa, C Grubunda ise İstanbul Avrupa ve İzmir takımları bir üst tura çıktı. Kızlarda ise A Grubunda İzmir ve Eskişehir, B Grubunda Bursa ve İstanbul Avrupa, C Grubunda ise İstanbul Anadolu ve Manisa takımları bir üst tura çıkarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Badminton Federasyonu MHK Başkanı Mustafa Yaşar ve turnuva başhakemi Serdal Turunç tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Karahisar, İstanbul, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ANALİG Badminton Çeyrek Final müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement