Afyonkarahisar\'da Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Müsabakaları Başladı

Spor

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, 7 yaş ve üzeri yüzme sporcularını bir araya getiren heyecanlı müsabakalara taşındı. 5 farklı şehirden 8 kulübün katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 84 kadın ve 84 erkek sporcu, toplamda 766 müsabakada ter dökecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar, Yarı Olimpik kapalı yüzme havuzunda yapılacak. Açılış seremonisi ile start alan organizasyona Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katılarak tüm sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından başlayan müsabakalarda, sporcular hem bireysel hem de takım kategorilerinde mücadele edecek. 19 Mayıs coşkusu ve fair-play ruhuyla geçecek organizasyon, 22 Mayıs'ta sona erecek. - AFYONKARAHİSAR