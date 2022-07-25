Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sportif faaliyetleri desteklediklerini belirtti. Kentte yaz aylarının etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Çetinaktı, "Afyonkarahisar'da farklı etkinlikleri yine gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı da Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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