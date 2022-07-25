Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

25.07.2022 15:32
Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi

Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesince, "3x3 Basketbol Turnuvası" yapıldı.

Zafer Meydanı'nda 5 kategoride iki gün süren turnuvaya, 6 ilden 50 takım katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik sportif faaliyetleri desteklediklerini belirtti. Kentte yaz aylarının etkinliklerle dolu dolu geçtiğini aktaran Çetinaktı, "Afyonkarahisar'da farklı etkinlikleri yine gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Desteklerinden dolayı da Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle madalya ve ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Gençlik ve Kültür Kampı Gençlik ve Kültür Kampı Eskişehir'de Düzenlenen Kano Şampiyonası Tamamlandı Eskişehir'de Düzenlenen Kano Şampiyonası Tamamlandı
Kaynak: AA

basketbol, Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
15:21 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
15:05 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:41 Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:37 Arap turist algısına Trabzon Valisi ve Belediye Başkanı sert çıktı: "Alanya'yı Almanlar doldurdu" demiyoruz
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 15:33:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da basketbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement