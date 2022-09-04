Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

04.09.2022 13:10
Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (EMX Open) finali yapıldı. Sezonu Nancy Van de Ven, şampiyon tamamladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etaplarına devam ediliyor.

MXW kadınlar ikinci yarışında Hollandalı Nancy Van de Ven birinci, Lynn Valk ikinci, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu. Markalar sıralaması ise Yamaha, KTM ve Kawasaki şeklinde gerçekleşti.

MXW Türkiye etabının Duncan kazandı

MXW Türkiye etap yarışını ise Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier ikinci, KTM'den Danimarkalı Sara Andersen da üçüncü oldu.

Organizasyonda Türkiye adına mücadele eden milli sporcu Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 13 sporcu temsil ediyor
Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:10:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Motokros Şampiyonası'nın kadınlar sezon şampiyonu Nancy Van de Ven oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement