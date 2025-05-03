Afyonkarahisar'da Eğlenceli Floor Curling Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar'da Eğlenceli Floor Curling Turnuvası

Afyonkarahisar\'da Eğlenceli Floor Curling Turnuvası

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası'nda ödüller dağıtıldı.

03.05.2025 10:49
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Afyonkarahisar'da Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen Floor Curling Turnuvası, büyük heyecana sahne olurken, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Floor Curling Müsabakaları sona erdi. Fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuvada gençler hem yarıştı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Müsabakalarda dereceye giren takımlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in katıldığı törenle ödüllerini aldı. İl Müdürü Kasapoğlu, sporun gençlerin gelişimine olan katkısına dikkat çekerek, "Gençlerimizin fiziksel ve sosyal açıdan gelişiminde sporun yeri çok büyük. Organizasyona katılan herkesi kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Eğlenceli Floor Curling Turnuvası - Son Dakika

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