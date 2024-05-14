Afyonkarahisar\'da Epe Eskrim Müsabakalarıyla 19 Mayıs Coşkusu

Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Afyonkarahisar'da Epe eskrim il müsabakalarıyla birleşti.

30 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda, 4 kategoride dereceye giren sporcular Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

U-10 Kızlar müsabakalarında Duru Akalın birinci, Leal İşitez ikinci olurken erkeklerde Aren Yüksel birinci, Demir Demirpençe ikinci ve Sadık Algül üçüncü oldu. U-12 kategorisinde ise kızlarda İnci Mısra Canlı birinci, Elif Karakoç ikinci, Tuğsem Turunç üçüncü olurken erkeklerde Asım Onur Yalçın birinci, Eymen Aziz Günay ikinci ve Mehmet Omak üçüncü sırada yer aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen'in de katıldığı törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR