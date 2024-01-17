Afyonkarahisar\'da Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında bulunan Genç Kızlar Futsal Müsabakaları heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Müsabakalar neticesinde Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Dazkırı Ahmet Zübeyde Turba Anadolu Lisesi üçüncü, Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şehit Babası Lokman Çubuk tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR