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Afyonkarahisar'da Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Futsal Müsabakaları sona erdi. Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Dazkırı Ahmet Zübeyde Turba Anadolu Lisesi üçüncü, Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Ödül töreninde madalya ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şehit Babası Lokman Çubuk takdim etti.

Afyonkarahisar\'da Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sonuçlandı
17.01.2024 - 10:37,
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında bulunan Genç Kızlar Futsal Müsabakaları heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi.

Müsabakalar neticesinde Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Dazkırı Ahmet Zübeyde Turba Anadolu Lisesi üçüncü, Dinar Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şehit Babası Lokman Çubuk tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Genç Kızlar Futsal Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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