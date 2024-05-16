Afyonkarahisar\'da 19 Mayıs Gençlik Spor Festivalleri düzenlenecek

Spor

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu bu sene ilk kez düzenlenen "Gençlik Spor Festivalleri" ile zirveye taşınacak.

19 Mayıs Pazar günü Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde gençlik, spor ve eğlence bir araya geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu iş birliğinde bu yıl ilk defa 81 ilde kültür sanattan müziğe, spordan yarışmalara kadar birçok etkinliğin yer alacağı "Gençlik Spor Festivalleri" düzenliyor. Afyonkarahisar'da da Zafer Meydanında düzenlenecek olan Gençlik Spor Festivalleri 19 Mayıs Pazar günü saat 14: 30'da başlayacak. - AFYONKARAHİSAR