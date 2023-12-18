Afyonkarahisar\'da Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları Sonuçlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Küçük Kızlar Voleybol müsabakaları sona erdi.

12 takımın katılımıyla düzenlenen müsabakalar, tek devreli lig usulüne göre oynandı. A ve B olmak üzere iki grupta yapılan müsabakalar sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan Kurşun Gençlik Spor Kulübü, Sandıklı Gençlik Spor Kulübü, AKAL Gençlik Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Gençlik Spor kulübü yarı finale yükseldi.

AKAL takımı yarı finalde rakibi Afyonkarahisar'ı 3-1, Kurşun Gençlik Spor Kulübü de rakibi Sandıklı'yı 3-1 yenerek finale yükseldiler.

Oynadığı tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kuran AKAL Gençlik Spor kulübü rakibi Kuşun Sporu 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. - AFYONKARAHİSAR