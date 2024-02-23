Afyonkarahisar\'da Küçükler Atletizm Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Atletizm müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar uzun atlama, cirit atma, gülle atma ve koşu dallarında düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek şu ifadelere yer verdi, "Bu müsabakalarda gösterdiğiniz performans ve elde ettiğiniz başarılar gerçekten bizleri gururlandırdı. Sizler, gençlik ve spor alanında ilimizi gururla temsil edeceksiniz. Başarılarınızın devamını diliyor, sizleri tekrar tebrik ediyorum."

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporcu ve takımlara düzenlenen ödül töreni ile madalya ve kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR