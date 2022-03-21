Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi

21.03.2022 15:15
Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Masa Tenisi Kurum ve Kuruluşlar İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Masa Tenisi Kurum ve Kuruluşlar İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren gruplara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından verildi.

Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara ilgi yoğun oldu. Müsabakalar neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü grubu birinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü grubu ikinci, İl Müftülüğü grubu üçüncü ve Devlet Hastanesi grubu dördüncü oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci yaptığı açıklamada, başarı elde eden grupları tebrik ederek, spor hayatlarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi
Afyonkarahisar'da masa tenisi müsabakaları sona erdi

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Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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