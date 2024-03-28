Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Badminton Müsabakaları Başladı

Spor

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Badminton müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda başladı.

Küçük erkekler ve küçük kızlar kategorilerinde düzenlenen müsabakalara katılan genç sporcular, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Müsabakaların açılışına katılan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporcuları destekledi. Kasapoğlu, sporcuların ve antrenörler ile bir araya gelerek müsabakaların önemini vurguladı. Sporun sadece bedensel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişime de katkı sağladığını belirten Kasapoğlu, genç sporculara başarılar diledi.

Müsabakalara katılan gençler arasında yoğun bir rekabetin yaşandığı gözlemlendi. Her bir sporcu en iyi performansını sergilemek için gayret harcadı. Özellikle küçük yaşlardan itibaren spor yapmanın ve rekabet ortamında yer almanın önemi vurgulanarak, gençlerin sporla iç içe büyümeleri teşvik edildi. - AFYONKARAHİSAR