Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Basketbol Müsabakaları Tamamlandı

Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları faaliyet programı kapsamındaki küçük erkekler ve küçük kızlar basketbol müsabakaları tamamlandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda nefes kesici mücadelelere sahne olan turnuvada küçük erkeklerde Yavuzoğlu Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Ortaokulu ikinci, TED Afyon Koleji Ortaokulu üçüncü, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu dördüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde ise Yunus Emre Ortaokulu birinci, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Müsabakaların ardından konuşma yapan Kasapoğlu, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporun önemini vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlerimiz sporla hem bedenlerini hem de ruhlarını geliştiriyorlar. Bu turnuvalarda da gördük ki, Afyonkarahisar'da çok yetenekli sporcularımız var. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR