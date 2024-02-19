Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği Heyecanı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği Heyecanı

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği Heyecanı

Karahisar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği ve izleyenleri mest ettiği müsabakalarda dereceye giren sporcular, Kütahya'da düzenlenecek olan grup birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Kütahya'da yapılacak olan Grup Birinciliği müsabakalarında şehri en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

19.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Karahisar Gençlik Merkezinde düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

26 kg'dan 55 kg'a kadar farklı kategorilerde kıyasıya mücadele eden sporcular, birbirinden farklı ipponlar ve tekniklerle izleyenleri mest etti. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, 15-16 Mart tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek olan grup birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada: "Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdiler ve Afyonkarahisar'ın gururu oldular. 15-16 Mart tarihlerinde Kütahya'da yapılacak olan Grup Birinciliği müsabakalarında da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler İl Birinciliği Heyecanı - Son Dakika
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