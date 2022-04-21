Afyonkarahisar'da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı

21.04.2022 13:30
Afyonkarahisar'da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve bugün tamamlanan bisiklet müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve bugün tamamlanan bisiklet müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Okul Sporları faaliyet programında bulunan ve Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde düzenlenen bisiklet müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular ve okullar ödüllendirildi. Farklı kategorilerde birçok sporcunun kıyasıya mücadele ettiği bisiklet yarışları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Yıldız bayan kategorisinde İstek Koleji, Genç erkek A kategorisinde Kocatepe Anadolu Lisesi, genç erkek B ve genç bayan B kategorilerinde Taşoluk Anadolu Lisesi takım halinde birinci oldu. Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilciliği Pab ekibinden olan sporcular düzenlenen yarışmada büyük başarı gösterdi.

Bisiklet yarışmasının sonucunda başarı elde eden sporculara ve takımlara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve Bisiklet İl Temsilcisi Osman Çoban tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi Pedala il birinciliği için bastılar Pedala il birinciliği için bastılar

Anadolu Lisesi, Karahisar, Bisiklet, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da okullar arası bisiklet yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement